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Danla Bilic, Kerem Bürsin ile Aşk mı Yaşıyor? İlk Açıklama Geldi

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Danla Bilic, Kerem Bürsin ile Aşk mı Yaşıyor? İlk Açıklama Geldi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Kubilay Aka ile ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılmıştı. Sosyal medya fenomeni, Kerem Bürsin ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi. İşte detaylar...

Danla Bilic, Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Son ilişkimde SMS ile ayrıldım" cümleleri sorulunca Bilic, "Neyle ayrılacaktım?" diyerek kahkaha attı.

Geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlere ise, "Dünyanın en komik olayı olabilir" diyerek, oradan ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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