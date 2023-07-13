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Gelinin ailesi, düğünde kel olduğu ortaya çıkan damadı acımasızca dövdü

Magazin Haberleri

Hindistan'ın Bihar'ın Gaya bölgesinde, düğün töreni sırasında kel olduğu ortaya çıkan bir damat, gelin ailesi tarafından dövüldü.

Hindistan'ın Bihar'ın Gaya bölgesinde, evlilik töreni sırasında kel olduğu ortaya çıkan bir damat gelinin ailesi tarafından şiddete uğradı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, damadın gelin ailesi tarafından acımasızca dövüldüğünü gösteriyor. Videoda, aile üyelerinin damada sözlü hakaretler ettikleri de duyulabiliyor.

KEL OLDUĞUNU SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Gaya'nın Iqbalpur bölgesinde oturan damat,Bajaura köyüne ikinci evliliği için gitmişti. Tören sırasında, "Sehra" altında bir peruk kullanarak kel olduğunu saklamaya çalışan damadın bu planı işe yaramadı. Gelinin ailesi damadın kel olduğundan şüphelenince genç adamın saçlarını çekmeye başladı Genç adam özür diledi ama kimse ona bir şans daha vermedi.

DAMAT AİLE ÜYELERİ TARAFINDAN FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Sosyal medyada dolaşan video, "Ghar Ke Kalesh" Twitter hesabına yüklendi. Görüntülerde damat,kızın aile bireyleri tarafından acımasız darp edildi. Damat, ellerini katlayarak aile üyelerine yalvarsa da, gelinin ailesi genç adama hiç merhamet göstermedi ve onu dövmeye devam etti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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Yorumlar (5)

Fatih Araç:

demediler mi hacı abi kellik başa bela

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mahmut:

Bu hep İneğe tapıp islam düşmanlığından kaynaklanıyor. memleketteki islam düşmanları da sapıtma yolunda hızla ilerliyor

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Mas Kam:

menzilcileri görünce geleceğin türkiyesi de böyle olucak hintlilerden farkımız kalmayacak eğitim kültür elden gidiyor

Cevap Yaz9183Yayından Kaldır
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