Dağhan Külegeç - Tuğba Aytaş... EVLENDİLER!

2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan Dağhan Külegeç, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi sevgilisi Tuğba Aytaş ile birlikteliğinin 7'nci yılını kutlamıştı.

Romantik bir paylaşıma imza atan 43 yaşındaki oyuncu, "6'ncı yaşımızı bitirdik, 7'ye bastık" ifadelerini kullanmıştı.

GELİNLİK VE DAMATLIK GİYMEDİLER

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, uzun yıllardır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa 'evet' dedi.

Ünlü oyuncu ile eşinin nikahta gelinlik ve damatlık yerine ceket ve gömlek giymesi dikkat çekti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mutlu haberi 'It is official' (resmileşti) notuyla Instagram hesabından müjdeleyen Külegeç'in nikah kareleri, yaklaşık 10 bin beğeni aldı. Aralarında İbrahim Kendirci, Fatma Toptaş, Seda Akman, Hakan Hatipoğlu, Arzu Yanardağ ve Uğur Bilgin ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisi de oyuncuya tebrik mesajları gönderdi.

YEDi AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, Eylül 2022'de nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun nişanlandığı haberini, oyuncu ve yazar olan annesi Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

"RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM"

Aile arasında gerçekleşen törene dair kareleri yayınlayan Ayşe Erbulak Özgürdal, "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" mesajını yazmıştı.