Çukur Hayranlarını Heyecanlandıran İddia!

23 Ekim 2017 tarihinde Show TV'de ilk bölümüyle ekranlara gelen Çukur dizisi büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimler yer almıştı. 2021'de 131. bölümü ile final yapan dizi sevenlerini üzmüştü.

YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Reytinglerde üst sıralardaki yerini hiçbir zaman kaybetmeyen dizinin tekrardan ekranlara dönebileceği iddia edildi.

'OYUNCULARLA ANLAŞILDI' İDDİASI!

Dizinin orijinal kadrosu ile ekranlara geri dönüp dönemeyeceği de tartışılırken yapımcı ekibin eski kadrodaki pek çok isimle anlaşmış olduğu da söylentiler arasında. Diziye ayrıca yeni pek çok yıldız ismin de eklenebileceği konuşuluyor.

Çukur'un yeniden çekilmesi durumunda Exxen'de yayınlayacağı iddia edildi.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar.