Çorbacıda sahne aldığı konuşulan Gülden Karaböcek'in kızı sessizliğini bozdu: Orası otantik bir mekan, ısrar üzerine şarkısına eşlik etti

Bir çorbacıda sahne aldığı görüntüleriyle gündeme gelen Gülden Karaböcek magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Annesinin görüntüleri üzerine açıklama yapan Nur Düzgit "Orası çorbacı değil, otantik mekandı. Mekan sahibi 'Dilek Taşı'nı playback çaldı, annem de ısrar üzerine eşlik etti" dedi.

Hatıran Yeter, Dilek Taşı, Nem Kaldı ve Ben Olmalıydım gibi şarkılarıyla Türk müziğinin damga vuran usta sanatçı Neşe Karaböcek'in bir çorbacının önünde sahne aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntülerin ardından konuşan Karaböcek'in kızı "Orası çorbacı değil, annem ısrar üzerine şarkısına eşlik etti" ifadelerini kullandı.

"ANNEM ÇORBACIYA DÜŞMEDİ"

Konya'daki bir imza gününe katılan Gülden Karaböcek, dönüş yolunda Yalova'daki bir mekanda sevilen şarkısını söyledi. Karaböcek'in şarkı söylediği yerde bir çorbacının tabelası olduğunu gören kullanıcılar "Usta isim çorbacıda mı sahne alıyor" yorumunu yaptı. Annesinin çorbacıda çekilen görüntülerinin ardından 2. Sayfa'ya konuşan Nur Düzgit, "Orası çorbacı değil, "Orası çorbacı değil, otantik mekandı. Annem Konya'dan çok istek alınca imza günü yaptık. Mekan sahhibi 'Dilek Taşı'nı playback çaldı, annem ısrar üzerine eşlik etti. Yani çorbacıya düşmedi" ifadelerini kullandı.