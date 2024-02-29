Çocuklar Gülsün Diye Derneği Hatay'da 4. Anaokulunu Açtı

Dernek Reyhanlı, Kırıkhan ve İskenderun'daki anaokullarından sonra Samandağ ile Hatay'daki 4. anaokulunu açmış oldu.

Depremi unutmadığını, unutturmayacağını, afet bölgesinde desteklerinin ve okul açılışlarının devam edeceğini vurgulayan Gülben Ergen, anaokulunun hazırlık sürecine ve açılışına katılım sağlayan oğlu Atlas Erdoğan'a da teşekkür etti.

Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Samandağ Kaymakamı Sn. Alper Kırgıl, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sn. İbrahim Cahit Ayazhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Samandağ'da açılan 52. Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu çocuklarımızın hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim almalarını sağlayarak geleceğimizi aydınlatacak gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Gaziantep-Islahiye, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Hani, Denizli, Siirt, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay İskenderun ve Adıyaman'da anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Hakkında

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, en büyük hedefi daha çok çocuğun okul öncesi eğitim almasına katkı sağlamak olan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Gülben Ergen'in başkanlığını, araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, bağışlar ve sponsorluk çalışmaları sayesinde yaptırdığı anaokullarını, iş birliği protokolü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamaktadır.