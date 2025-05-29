Çocuk Oyunu'ndaki Chucky'yi Canlandıran Ed Gale Hayatını Kaybetti

Çocuk Oyunu'ndaki Chucky'yi Canlandıran Ed Gale Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korku filmi serisi 'Çocuk Oyunu'nda Chucky karakterini canlandıran Ed Gale, Los Angeles'taki bir hastanede 61 yaşında yaşamını yitirdi. Yeğeni, onun hayat hikayesini ve etkileyici kariyerini paylaştı.

'ÇOCUK Oyunu' filminde 'Chucky' karakterini canlandıran oyuncu Ed Gale, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Korku filmi serisi 'Çocuk Oyunu' filminde ikonik karakter Chucky'ye hayat veren Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun Los Angeles'taki bir bakımevinde 27 Mayıs'ta yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ed Gale'in yeğeni Kayse Gale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncunun 20 yaşında cebinde sadece 41 dolarla California'ya otostopla gittiğini, sonrasında 130'dan fazla film, dizi ve reklam projesinde yer aldığını belirtti. Gale, "Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor" ifadesini kullandı.

Oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğun ölümündeki gerçeği jandarma ortaya çıkardı

4 yaşındaki çocuğun ölümündeki gerçeği jandarma ortaya çıkardı
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.