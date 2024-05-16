Cihangir Ceylan: Eşiyle dans videosu paylaştı

Eşiyle fotoğraf paylaşmadığı için yapılan eleştirilere "Dans videomuzu paylaştım. Dans ediyoruz şımarık şımarık, anlatamıyor muyum ben neler hissettigimi" diye cevap verdi.

İşte "Adana"Sıfır Bir" dizisinin Cio'su, "Dengeler: Biri Olmak" dizisinin Ferit'i; Cihangir Ceylan ve bilmediğiniz yönleri

Sakalsız Burak Kut'a benziyorum

Fiziki görünüşüm küçük hamlelerle, büyük farklar yaratabiliyor. Sakallı başka bir adam oluyorum, bıyıklı başka bir adam oluyorum. Sakalları tamamen kesince Burak Kut'a benziyorum. Bu mesleki olarak bir avantaj; sürekli seni iyi ve yakışıklı görmelerindense bazen kilolu, bazen kel görmeleri daha tatmin edici. Ben aynı zamanda da senaryo yazıyorum, kafamda böyle projeler var. Kilolu bir pasaj çaycısını oynamak istiyorum mesela. Nefes nefese…

Adana'da "Altın Koza"yı "Cannes Film Festival" ine tercih ederim

İnşallah bir gün Adana'daki sanatçılar parkına heykelim dikilir. Güzel olur. Tabii ki yurtdışındaki film festivallerinde ödül almak çok güzel ama benim için Adana "Altın Koza" film festivalinde ödül olmak daha kıymetli.

Çok duygusal bir şey. Adana'da mı ödül almak mı, Cannes Film Festival'i mi? Adana'da almak daha kıymetli bizim için. Bu sıklıkla Adanalı arkadaşlarımızın arasında konuştuğumuz bir şey.

Dilber'i Hazar'dan başkası oynayamazdı

İnci Taneleri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü ve Bahar, Demet Evgar ile daha önce "Alev Alev" de birlikte rol aldık. Benim ilk havalı setimden, çok fazla ünlü ile birlikte rol alıyordum.

Orada çok keyifli şeyler öğrendim. Bahar yayınlanmaya başladığında biz setteydik izleyemedim ama Demet Evgar'ın ne kadar özel bir oyuncu olduğunu tabii ki biliyorum. Hazar Ergüçlü özelinde de şunu söyleyebilirim; Dilber rolünü, Hazar olmasaydı başkası olamazdı. Hazar'ın havası çok hoş olmuş. Sert sahnelerden sonra, o pavyonda çalışan gergin kadının, masum bir kız çocuğuna dönüşmesi çok hoş olmuş. Karakterle enerjisi çok tutmuş.

Eşimle dans videosu koydum

Sosyal medyada eşimle fotoğraf koymadım için çok eleştiriliyorum ama en son birlikte bir dans videosu paylaştım. Dans ediyoruz şımarık şımarık anlatamıyor muyum ben neler hissettigimi.

Benim oyunculuk konusunda bir iddiam ve bir hayalim var. Eşim ve bütün ailem bu ortak hayale hizmet ediyor. Bu Cihangir'in tek başına yaptığı bir başarı değildir diye düşünüp ona hizmet ediyorsak o sofra o zaman sofra oluyor.

Benim eşim şu an evde. Çalışmıyor çocuğa bakıyor ama ben ona her zaman istediğin zaman çalışabilirsin diyorum.

"Yanında donla oturduğum adam benim dostumdur!"

Adana çok sıcak bir yer, klima çoğu zaman lüks sayılır, bir evin içinde 15-20 adam bir süreden sonra donla atletle oturuyorsunuz gergin gergin.

Biz küçükken sıcaktan koridorlara yatardık. Yanında donla oturduğum adam benim dostumdur demem bu imge yüzünden.

Gemilerden korkuyorum

Yaşadığım şehirde deniz yok feribot görmemişim tekne görmemişim çok fazla. Bu yüzden hayatımda en çok korktuğum şey gemiler. Çok büyük, çok metal, çok hantallar.

Şöhreti elimize yüzümüze bulaştırmış olabiliriz

Adana sıfır bir de yola çıktım arkadaşlarımla şu anda Gain' e yayınlanan Dengeler: Biri olmak dizisinde de birlikteyiz. Savaş Satış benim için kıymetli.

Bir zamanlar şöhreti elimize yüzümüze bulaştırmış olabiliriz. Ama günün sonunda fıtratınımızda kötülük yok, hayat kısa neyi paylaşamıyorsun diyorsun ve birleşiyorsun.

Ve bu adım attıktan sonra o kadar tatlı oluyor ki her şey yeniden bir araya geldik bir şeyler çektik çok güzel oldu. Hayat zaten çok kısa biz de yaşlanıyoruz.