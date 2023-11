Chris Evans, Avengers ekibinin yeniden bir araya geleceği söylentilerini yalanladı

Orijinal Avengers serisinde Kaptan Amerika'yı canlandıran Chris Evans, ikonik süper kahraman ekibinin başka bir film için bir araya geleceğine dair son söylentiler hakkında konuştu. Açıklamaları, ekibin yeniden toplanmasını bekleyen hayranları bir tık üzebilir.

"Avengers ekibinin yeniden toplanacağına dair bana bir şey söylenmedi"

Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Jeremy Renner ve Chris Hemsworth'ten oluşan Avengers ekibinin orijinal altılısının yeni bir film için yeniden bir araya gelmesine yönelik görüşmelerin sürdüğüne dair bir söylenti ortalıkta dolaşıyordu. Ancak Evans böyle bir yeniden birleşme hakkında kendisine herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.

The View'a röportaj veren Evans söylentilere değinerek şunları söyledi: "Bu haberleri ben de her zaman görüyorum ve benim için bu yeni bir haber. Sanırım her birkaç ayda bir, birileri Downey, Hemsworth ve Scarlett'i alacaklarını ve herkesin geri döneceğini söylüyor… Kimse benimle bu konuda konuşmadı." Evans'ın yorumları, en azından kendisinin bildiği kadarıyla, orijinal Avengers kadrosunun yeni bir proje için yeniden bir araya getirilmesi konusunda herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını gösteriyor.

Dahası Evans, Kaptan Amerika olarak ikonik rolüne karşı korumacı bir duruş sergileyerek, karaktere herhangi bir dönüşün düzgünce yapılması gerektiğini vurguladı: "Asla asla demem ama çok korumacıyım. Bu benim için çok değerli bir rol, bu yüzden doğru bir şekilde yapılması gerekiyor."

Evans'ın yorumları Avengers'ın yeniden bir araya gelmesini bekleyen hayranları hayal kırıklığına uğratsa da, eğlence sektöründeki planların değişebileceğini ve resmi açıklamaların her zaman söylentilerle uyumlu olmayabileceğini unutmamak gerekir.

Zira bildiğiniz gibi Marvel yeni bir film çıkaracağı zaman oyuncularla yapılan yapılan röportajlarda kendilerinden ağızlarını sıkı tutmalarını ister. Hatta sürekli filmlerle alakalı önemli bilgileri ağzından kaçıran Spider-Man aktörü Tom Holland, bu konudaki en büyük günah keçilerinden biri.

Siz orijinal Avengers altılısının tekrardan bir araya gelmesini ister miydiniz? Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylamayı lütfen unutmayın.