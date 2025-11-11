Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı!

Türk müzik dünyasının köklü isimlerinden Ceylan Avcı, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türk müziğinde uzun yıllardır varlığını sürdüren Ceylan Avcı, "Ah İstanbul" ve "Silemezler Gönlümden" gibi klasikleşmiş eserleriyle hafızalarda yer edindi. 1970'lerin sonunda müzik kariyerine başlayan sanatçı, "Küçük Ceylan" lakabıyla tanınmış ve yıllar içinde sahne tarzını tamamen yenilemişti. Yalnızca sesiyle değil, sürekli yenilediği görünümüyle de dikkat çeken Ceylan, son dönemde geçirdiği değişimle bir kez daha adından söz ettirdi.

ESTETİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada estetik operasyon yaptıran sanatçıların sayısında artış yaşanırken, Ceylan Avcı da bu isimlerin başında geliyor. Ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonlarla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Yüz hatlarındaki belirgin değişim, sosyal medyada "tanınmayacak kadar farklı" yorumlarıyla konuşuluyor.

"BİR TAKIM HAZIRLIKLAR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Instagram hesabını aktif kullanan Ceylan, son olarak araç içinde çektiği bir videoyu "Bir takım hazırlıklar" notuyla takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, sanatçının yeni bir proje hazırlığında olduğu yönünde yorumlandı.