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Ceyda Sabancı Dinçer'den tepki çeken hareket! İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullandı

Magazin Haberleri

Haluk Dinçer ve Suzan Sabancı Dinçer'in kızları Ceyda Sabancı Dinçer, sosyal medya hesabının açıklama kısmına "İstanbul" yazmak yerine Yunan ve Rumların tercih ettiği "Constantinople" yazması tepki çekti.

İş dünyasının önemli isimlerinden Haluk Dinçer ve Suzan Sabancı Dinçer çiftinin Amerika'da yaşayan 25 yaşındaki kızları Ceyda Sabancı Dinçer, sosyal medya hesabına konumlarını işaretlerken yaptığıyla adından söz ettirdi.

İSTANBUL YERİNE CONSTANTİNOPLE YAZDI

Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Morgan Stanley'de çalışan Ceyda Sabancı Dinçer, Instagram hesabının açıklama kısmına yaşadığı yerleri ekledi. Dinçer, İstanbul yazmak yerine Constantinople ifadesini kullandı. Genç ismin, Yunan ve Rumların kendilerine ait olduğu iddiasını vurgulamak için Constantinopolis dediği İstanbul için aynı ifadeyi kullanması sosyal medyada tepki çekti.

Ceyda Sabancı Dinçer'den tepki çeken hareket! İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullandı

Ceyda Sabancı Dinçer'den tepki çeken hareket! İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullandı

Ceyda Sabancı Dinçer'den tepki çeken hareket! İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullandı

Ceyda Sabancı Dinçer'den tepki çeken hareket! İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Suzan Sabancı Dinçer Haluk Dinçer Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Metin Yalcin:

Yaaa sabır ..

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Fatih Sahin:

Yazık! Onca eğitimi at çöpe..

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Yusuf Güçlü:

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim! Fatihin emaneti İstanbul yazmasını beklemiyorduk zaten

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