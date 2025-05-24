Çetin Altay: Benden ateist çıkar mı, sabah namazına kalkarım ben

Çetin Altay: Benden ateist çıkar mı, sabah namazına kalkarım ben
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Çetin Altay, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu "Haber Bahane" programına konuk oldu. Duygusal itirafları ve esprili anlatımıyla dikkat çeken Altay, ailesini kaybettiği yılları, mizah anlayışının kökenini ve toplumun kendisiyle ilgili yanılgılarını içtenlikle paylaştı

"Haber Bahane" programında Çetin Altay, çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı kayıpları ve sahnedeki hallerini anlattı.

"BEN 18 YAŞINDAYKEN BABAM HAYATINI KAYBETTİ"

Çetin Altay, ailesine dair yaşadığı büyük kayıpları samimi bir şekilde anlattı. Genç yaşta babasını kaybettiğini belirten oyuncu, "Ben 18 yaşındayken babam hayatını kaybetti" dedi. Annesinin ise siroz nedeniyle vefat ettiğini ekleyen Altay, "Annem sirozdan hayatını kaybetti" sözleriyle izleyicileri duygulandırdı.

"HÜZÜNLÜ OLDUĞUMDA SAHNEDE ÇOK BAŞKA OLUYORUM"

Sanat yaşamındaki dönüşüm noktalarından bahseden Altay, sahnedeki halinin duygusal durumlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. "Hüzünlü olduğumda sahnede çok başka oluyorum" diyerek oyunculuğun sadece teknik değil, içsel bir süreç olduğuna dikkat çekti. İlk kazandığı parayla karpuz aldığını ve sel felaketi nedeniyle çocukluk fotoğraflarının büyük kısmını kaybettiğini de paylaştı.

"BENDEN ATEİST ÇIKAR MI, SABAH NAMAZINA KALKARIM BEN"

Toplumda hakkında oluşan yanlış yargılara da açıklık getiren Altay, kendisine yönelik önyargılara esprili bir dille cevap verdi. "Ülkenin bir kısmı beni gerçek hoca, bir kısmı da dinsiz ateist sanıyor" diyen oyuncu, ardından "Benden ateist çıkar mı, sabah namazına kalkarım ben" ifadesiyle bu algılara meydan okudu.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
Beşiktaş, Arsenal'in dinamosunun peşinde! İlk görüşme olumlu

Beşiktaş Fenerbahçe'nin aylarca istediği yıldızı alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.