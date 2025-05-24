Çetin Altay: Benden ateist çıkar mı, sabah namazına kalkarım ben

"Haber Bahane" programında Çetin Altay, çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı kayıpları ve sahnedeki hallerini anlattı.

"BEN 18 YAŞINDAYKEN BABAM HAYATINI KAYBETTİ"

Çetin Altay, ailesine dair yaşadığı büyük kayıpları samimi bir şekilde anlattı. Genç yaşta babasını kaybettiğini belirten oyuncu, "Ben 18 yaşındayken babam hayatını kaybetti" dedi. Annesinin ise siroz nedeniyle vefat ettiğini ekleyen Altay, "Annem sirozdan hayatını kaybetti" sözleriyle izleyicileri duygulandırdı.

"HÜZÜNLÜ OLDUĞUMDA SAHNEDE ÇOK BAŞKA OLUYORUM"

Sanat yaşamındaki dönüşüm noktalarından bahseden Altay, sahnedeki halinin duygusal durumlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. "Hüzünlü olduğumda sahnede çok başka oluyorum" diyerek oyunculuğun sadece teknik değil, içsel bir süreç olduğuna dikkat çekti. İlk kazandığı parayla karpuz aldığını ve sel felaketi nedeniyle çocukluk fotoğraflarının büyük kısmını kaybettiğini de paylaştı.

"BENDEN ATEİST ÇIKAR MI, SABAH NAMAZINA KALKARIM BEN"

Toplumda hakkında oluşan yanlış yargılara da açıklık getiren Altay, kendisine yönelik önyargılara esprili bir dille cevap verdi. "Ülkenin bir kısmı beni gerçek hoca, bir kısmı da dinsiz ateist sanıyor" diyen oyuncu, ardından "Benden ateist çıkar mı, sabah namazına kalkarım ben" ifadesiyle bu algılara meydan okudu.