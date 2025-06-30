Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu
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Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu
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Aşkı Hatırla dizisindeki sahneleriyle sosyal medyada tepki çeken Hande Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesiyle de sorun yaşadığı iddia edildi. Aileden gelen uyarıların ardından konuşan Erçel, "Biz dünyaya işimizi tanıtıyoruz" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Son dönemde Barış Arduç ile rol aldığı Aşkı Hatırla dizisinde cesur sahneleriyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek oğlu Hakan'a net bir tavır gösterdiği öne sürüldü.

Aynı akşam yapılan aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı'nın, eşine kıyasla daha temkinli davrandığı, ancak oğlunu medyadaki algı yönetimi konusunda uyardığı iddialar arasındaydı.

Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel Sessizliğini bozdu

Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahneleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Hande Erçel, tüm bu söylentilerin ardından bu hafta katıldığı bir törende ilk kez sessizliğini bozdu. Oyuncu, basın mensuplarının cesur sahnelerle ilgili sorularına şöyle yanıt verdi, "Bence konuşulması gereken şeyler bunlar değil. Biz çok güzel bir iş yaptık. Globalde izleniyor, tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün dünyada izlenilen bir işi konuşacakken neden bunları konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana kadar..." dedi.

Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel Sessizliğini bozdu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCan Reno:

pardon da siz ne iş yaparsınız?

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Haber YorumlarıHaberler.com .:

Böyle haberleri bilerek yapıyoruz kendimize sövdürmek için

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıMGk:

Şu kendisine sanatçı denen varlıklardan artık midemiz bulanıyor

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