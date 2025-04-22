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Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya'da Irmak Karakterini Anlattı

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya'da Irmak Karakterini Anlattı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, güçlü kadın karakterinin detaylarını ve dizinin set ortamını paylaştı. Aksiyona olan tutkusundan ve mafya temalı yapımlardan bahsetti.

KANAL D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu hayat verdiği güçlü kadın karakteriyle ilgi odağı oluyor. Aksiyonu bol işleri sevdiğinden bahseden başarılı oyuncu, "Çocukluğumdan beri mafya odaklı işleri seyretmeye bayılıyorum" şeklinde duygularını ifade etti.

'HAYAL BİR KADRO'

Eşref Rüya'nın dikkat çeken isimlerinden olan Benderlioğlu, Irmak Bozok performansıyla çok konuşuluyor. Güzel oyuncu, "Senaryosunu okuduğumda kesinlikle bu iş olmalı dedim. Yönetmeninden yapımcısına kanalından senaristine kadar hayal bir kadro" diye konuştu.

'IRMAK'IN DURUŞUNU SEVİYORUM'

Güçlü, dik başlı güçlü bir kadın portresi çizen Benderlioğlu, Irmak'ı şöyle anlatıyor: "Sınırları ve duvarları olan, akışa gitmekten ziyade akışı yönlendirmeye çalışan bir kadın. Sevdiği, kabul ettiği insanlar dışında kolay güvenen biri değil. Irmak'ın duruşunu seviyorum."

'THE GODFATHER SERİLERİNİ İZLEDİM'

Aksiyonu bol işleri sevdiğinden bahseden başarılı oyuncu, "Çocukluğumdan beri mafya odaklı işleri seyretmeye bayılıyorum. The Sopranos, The Godfather serileri vs… Oradaki adamların zekasını çalıştırması, kadınların kalbini ve zekasını kullanmasını sosyolojik açıdan da çok merak ettiğim için keyifle izliyorum. Ben Eşref Rüya'ya hazırlanırken Kardeş Gibiydiler ve Casino'yu seyrettim. Oradaki Michelle Pfeiffer rolüne odaklandım" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR ORTAMIMIZ VAR'

Eğlenceli set ortamından da bahseden Benderlioğlu, "Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor ve çok mutlu. Necip (Memili) çok eğleniyor. Onun olduğu zamanlarda biz de eğleniyoruz. Necip çok profesyonel ve inanılmaz bir oyuncu. Onunla aynı sette olmak benim için büyük bir gurur" şeklinde konuştu.

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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