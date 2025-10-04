Cenk Tezer: Çıraklıktan 'Forever' markasını yarattım

Programda modaya adım atış hikâyesini anlatan Cenk Tezer, babasının kendisini kumaşçıya verdiğini ve burada çıraklıktan yetiştiğini belirtti. "Babam hamallık yapmam için beni kumaşçıya verdi, orada çıraklıktan yetiştim" sözleriyle zorlu başlangıcını dile getiren Tezer, desenleri bilgisayarda çizmeye başlamasının ardından küçük metrajlarla cesur işlere imza attığını söyledi.

"ÜNLÜ MARKALARLA REKABET ETTİK"

Kariyer yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve fırsatları paylaşan Tezer, modadaki rekabeti de değerlendirdi. "Ünlü markalar ne yaptıysa biz de onun desenini yapmaya çalıştık" diyen Tezer, kötü patronlarla çalışmak zorunda kaldığını ancak bu durumun kendisine ilham vererek Forever markasını kurma kararında etkili olduğunu ifade etti.

"MÜŞTERİLERLE DOĞRUDAN BAĞ KURDUM"

Tezer, markasını büyütme sürecinde pazarlamacı kimliğinin önemine dikkat çekti. "Pazarlamacıydım, müşterilerimle birebir ilişki kurarak başarılı oldum" sözleriyle müşteri ilişkilerinin marka değerine katkısını vurguladı. Tasarımlarında ilham aldığı detayları da paylaşan Tezer, modaya bakış açısının her zaman özgünlük ve cesarete dayandığını söyledi.