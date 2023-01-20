Cenk Tevet... 'BU MUDUR AMAN'!

Cenk Tevet’in söz ve bestesini kendi yazdığı "Bu Mudur Aman" şarkısının aranjörlüğünü Yüksek Sadakat grubundan Uğur Onatkut üstlendi.

Şarkının video klibinin yönetmenliğini ise 8mm ajanstan Farshad Ronaghi, fotoğrafları ise Serkan Önder üstlendi.

Cenk Tevet, "Bu şarkımda bildiğin köpek gibi aşk anlatıyorum Titriyor, gizliyor, izliyor ve sonunda "Bu Mudur Aman" senden bana kalan bomboş bir sehir ve bir ben mahvolan.

Aldatılmış boşa sevmiş bir insan ve aşk bu değildi diyorum. Valla köpek gibi sevdim, karşılıksız ve sonsuz sadakatle sonunda koca bir şehir kalan.

İki köpeği oyuncakları ve yalnız doğum doğum günü kutlayan bir adam var. Bu sarkı yıkılmışların şarkısı.

Allah kimseye bencilleri sevdirmesin.Umarım beğenirsiniz." sözleriyle duygularını sevenleriyle paylaştı.