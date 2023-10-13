Cengiz Kurtoğlu'nun doğum günü partisindeki tartışma davası devam ediyor

Cengiz Kurtoğlu'nun oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmasının ardından açılan dava devam ediyor. Kurtoğlu, suçlamaları reddetti ve duruşma ertelendi.

Cengiz Kurtoğlu'nun oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmasının ardından, 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kurtoğlu ve taraf avukatları katıldı.

"BUNLARIN HİÇBİRİ SANATÇI DEĞİL' DEDİ"

Tolga Yüce'nin ısrarı sonrası doğum günü partisine katıldığını söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisine Cem Yılmaz, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin partiye katılacağının söylendiğini fakat gittiğinde ortamın bambaşka olduğunu belirtti.

Kurtoğlu, "Benim yüzüme bakarak Orhan Gencebay için 'Samsun çingenesi' dedi. Ortam biraz gerildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil. Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli' dedi" diye konuştu.

Karşılıklı olarak bağrıştıklarını, kötü bir söz söylemediğini ve fiziksel temasta bulunmadığını ileri süren Cengiz Kurtoğlu, "Tartışma bitti oradan ayrıldık, ertesi gün emniyete ifadeye gittim" dedi.

"SADECE ELİMLE İTTİM"

Hakim, Cengiz Kurtoğlu'nun soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde ittirdiği yönündeki beyanını sordu. Bunun üzerine Kurtoğlu, "Soruşturmada verdiğim ifade doğrudur. Sadece elimle ittim. Elimde herhangi bir cisim yoktu. Yüzüne bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre müşteki Mustafa Can'ın yüzünde sabit iz olmadığı belirtildi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Cengiz Kurtoğlu'nun 'haksız tahrik altında basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

"DUYANLARA DUYMAYANLARA"

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı Cengiz Kurtoğlu açıklama yapmayı reddederek "Duyanlara duymayanlara" dedi.