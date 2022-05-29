Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı - Haberler

26 Mayıs'ta başlayan Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu esnada E.F. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında E.F., silahla vurularak yaralandı.

SEKEN KURŞUN 3 YAŞINDAKİ BEBEĞİ YARALADI

Çıkan çatışmada vurulan M.T.'nin bacağından seken kurşun 3 yaşındaki E.F isimli bebeği yaraladı. Coşkulu kalabalık, silah sesi ile birlikte konser alanından kaçışmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan yaralıya ilk müdahale bölgede sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silah ile birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.