Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı - Haberler

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Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Murat Hazer - Magazin
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan bir kişi ve seken kurşundan bir bebek yaralanırken , 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

26 Mayıs'ta başlayan Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu esnada E.F. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında E.F., silahla vurularak yaralandı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı

SEKEN KURŞUN 3 YAŞINDAKİ BEBEĞİ YARALADI

Çıkan çatışmada vurulan M.T.'nin bacağından seken kurşun 3 yaşındaki E.F isimli bebeği yaraladı. Coşkulu kalabalık, silah sesi ile birlikte konser alanından kaçışmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan yaralıya ilk müdahale bölgede sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silah ile birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Magazin

Cengiz Kurtoğlu Kaynarca Silah kavga 3. Sayfa Magazin Haberler

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