Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi
Aytaç Şaşmaz'la dört yıllık ilişkisini sonlandıran oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla yeniden gündemde. Bir süre önce rapçi Blok3'le görüntülenen Baysel, bu kez yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir akşam yemeğinde objektiflere takıldı. İkilinin samimi halleri "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirirken, sosyal medyada "Cemre Baysel aşk hayatında vites yükseltti" yorumları yapıldı.

  • Cemre Baysel, ünlü pilot Cem Bölükbaşı ile romantik bir yemekte görüntülendi.
  • Cemre Baysel'in Aytaç Şaşmaz ile ilişkisi 2025 yılında sona erdi.
  • Cemre Baysel, birkaç hafta önce rapçi Blok3 ile görüntülenmişti.

Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, bu kez de yeni bir aşk iddiasıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda rapçi Blok3 ile bir restoranda objektiflere yakalanan Baysel, bu kez ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir yemekte görüntülendi.

AYTAÇ ŞAŞMAZ DEFTERİ KAPANDI

Cemre Baysel, 2021 yılından bu yana birlikte olduğu Aytaç Şaşmaz ile uzun süre magazinin örnek çiftleri arasında gösterilmişti. Ancak ikilinin ilişkisi 2025 yılında sona erdi. Yaklaşık dört yıllık birlikteliklerini Haziran ayında bitiren çiftin ayrılığı, iddialara göre oldukça gürültülü ve sancılı geçti.

ROMANTİK YEMEK İFŞASI

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cemre Baysel, birkaç hafta önce rapçi Blok3'le görüntülenmiş, "yeni bir aşk mı?" sorularını akıllara getirmişti. Ancak o iddialar kısa sürede unutulurken, Baysel'in bu kez ünlü pilot Cem Bölükbaşı'yla akşam yemeğinde samimi halleri gündeme bomba gibi düştü.

Magazin kulislerine göre, ikilinin bir süredir yakınlaştığı ve aralarında romantik bir ilişki başladığı konuşuluyor. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada "Cemre Baysel aşkı bu kez hız yaptı" yorumları yapılmaya başlandı.

Ömercan Altay
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

PRNHUB OYUNCULARINA BENZIYO. HERSEY MEYDANDA

Haber Yorumlarıveysel B:

itici ve ahlaksız

Haber Yorumlarılilianne grace:

Çürümüş toplum diziler sayesinde oluşruruluyor

Haber YorumlarıArif İnanç:

Aşkında , sevginin de, sevgili olmanın da, birlikteliğin de içine ettiniz. Herşeyi bom bok yapan nir nesil yetiştirdik hep birlikte. Para için yapılmayacak hiç bir şey kalmamış. Yazıklar olsun. Bir sevgiliden başka bir sevgiliye 2 günde nasıl aşkmış bu. Söz meclisten dışarı. Hep var olanlar bunlar. Yeni aşklara yelken açtı. 150 dakika dizi. Dizi izlemediniz. Bşr tek gün deneyiniz. Dizileri ertesi gün hızlandırılmış izleyiniz. Adam 20 dakika müzik, 15 dakika kıç sallama dizi hop 2 saatı geçmiş.

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Sanat Sanat içindir diyen bu günleri görmüş demektir

