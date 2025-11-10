Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, bu kez de yeni bir aşk iddiasıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda rapçi Blok3 ile bir restoranda objektiflere yakalanan Baysel, bu kez ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir yemekte görüntülendi.

AYTAÇ ŞAŞMAZ DEFTERİ KAPANDI

Cemre Baysel, 2021 yılından bu yana birlikte olduğu Aytaç Şaşmaz ile uzun süre magazinin örnek çiftleri arasında gösterilmişti. Ancak ikilinin ilişkisi 2025 yılında sona erdi. Yaklaşık dört yıllık birlikteliklerini Haziran ayında bitiren çiftin ayrılığı, iddialara göre oldukça gürültülü ve sancılı geçti.

ROMANTİK YEMEK İFŞASI

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cemre Baysel, birkaç hafta önce rapçi Blok3'le görüntülenmiş, "yeni bir aşk mı?" sorularını akıllara getirmişti. Ancak o iddialar kısa sürede unutulurken, Baysel'in bu kez ünlü pilot Cem Bölükbaşı'yla akşam yemeğinde samimi halleri gündeme bomba gibi düştü.

Magazin kulislerine göre, ikilinin bir süredir yakınlaştığı ve aralarında romantik bir ilişki başladığı konuşuluyor. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada "Cemre Baysel aşkı bu kez hız yaptı" yorumları yapılmaya başlandı.