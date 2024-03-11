Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor

Yakın zaman önce gösterilerine başlayan Cem Yılmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Ramazan ayında yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çekti.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık gündelik hayatından kareleri paylaşan Cem Yılmaz, sahura kalkılan ilk günde içtiği içkinin fotoğrafını yayınladı. Paylaşımından dolayı eleştirilerin hedefi olan Yılmaz, X'te gündem oldu. Yılmaz için "Nispet yapar gibi böyle bir paylaşım yapması doğru değil" ve "Kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmaz" yorumları yapıldı. Ünlü komedyen ise eleştirilere sessiz kaldı.

İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı ve gelen tepkiler...