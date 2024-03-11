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Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor

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Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde içli içtiği anları yayınladığı için tepkilerin hedefi oldu.

Yakın zaman önce gösterilerine başlayan Cem Yılmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Ramazan ayında yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çekti.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık gündelik hayatından kareleri paylaşan Cem Yılmaz, sahura kalkılan ilk günde içtiği içkinin fotoğrafını yayınladı. Paylaşımından dolayı eleştirilerin hedefi olan Yılmaz, X'te gündem oldu. Yılmaz için "Nispet yapar gibi böyle bir paylaşım yapması doğru değil" ve "Kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmaz" yorumları yapıldı. Ünlü komedyen ise eleştirilere sessiz kaldı.

İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı ve gelen tepkiler...

Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor

Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (9)

AbdulMetin:

Bunu izleyip para kazandıranlar bunun kadar suçludur, saygısızdır, ahlaksızdır!

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Doğrucu:

Hadi ken ordan.. önce siz tutmayanlara saygı gösterin

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sade vatandaş:

onlar için ramazan oruç tutmak değil ramazan bayramında sahneye çıkıp astronomik paralar aldıkları gündür

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Cetin Oguz:

Kizacaginiza takip etmezsiniz olur biter!

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Doğrucu:

Önce siz tutmayanlara saygı gösterin.. dünyanın sadece sizin etrafınızda dönmediğini anlayın, sizden başka müslüman olmayan bu dünyada 6 milyar insan olduğunu unutmayın.. müslümanlık önce başka dinlere saygı göstermekle başlar, ama siz müslüman olmayan herkes cehenneme gidicek diye avunun,,

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Doğrucu:

Önce siz tutmayanlara saygı gösterin… sonra saygı bekleyin

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Alperen:

Bunlar bırınden dünyaya geldide kaçkişi emek harcadı belli değil laikler özgürler herşeyi yapma hakkına sahipler ama bıryerlerıne saplayıncada zorlarına gıdıyor.

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Engin Bayraktar:

Alkol alması beni ilgilendirmez. Ama bu yaptığı tamamen saygısızlık. Yobazlığın farklı versiyonu.

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Siranuş Nermer:

bu herifi zaten hiç bir zaman sevemedim, beğenmiyorumds

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