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Cem Yılmaz'ın Marty Feldman paylaşımı olay oldu

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Cem Yılmaz'ın Marty Feldman paylaşımı, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın 'GQ Global Yaratıcılık Ödülleri' töreninde giydiği derin göğüs dekoltesine gönderme olarak yorumlandı.

Serenay Sarıkaya geçen günlerde Amerika New York'ta düzenlenen 'GQ Global Yaratıcılık Ödülleri' törenine katıldı.

Mesleğe 15 yaşında başladığını söyleyen Sarıkaya "Hep cesur oldum ve iç sesime güvendim. Yetersiz kalınca hayatımdaki ilham veren kadınlar bana yol gösterdi. Şimdi beni takip eden gençlere iyi bir örnek olmaya çalışıyorum" dedi.

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Serenay Sarıkaya'nın tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafeti ise sosyal medyada çok konuşuldu. Kıyafetini kimisi çok beğendi kimisi yerden yere vurdu.

Yapılan yorumların ardından oyuncunun eski sevgilisi, komedyen Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman'ın fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yılmaz, 'RIP' (Huzur içinde uyusun) notunu düştü. Ancak Marty Feldman 2 Aralık 1982'de hayatını kaybetti. Feldman'ın doğum tarihi ise 8 Temmuz 1934...

Sosyal medya kullanıcıları Cem Yılmaz'ın paylaşımının Serenay Sarıkaya'ya gönderme olduğunu iddia etti.

Cem Yılmaz'ın Marty Feldman paylaşımı olay oldu

YORUM YAPMAYA KISITLADI

Yılmaz, Sarıkaya'ya göndermede bulunduğu yönündeki iddiaların ardından da gönderisini yorum yapmaya kısıtladı.

Cem Yılmaz'ın Marty Feldman paylaşımı olay oldu

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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