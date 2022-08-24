Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef alan imam Halil Konakcı: Dinden çıkmışlar

Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen imam Halil Konakcı, bu sefer de Cem Yılmaz'ı esprisinden dolayı, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'i de söyledikleri şarkı üzerinden eleştirerek "Dinden çıkmışlar" dedi.

Dövme ve kıyafet tercihleriyle ilgili sık sık kadınlar üzerinden yorumlarda bulunan imam Halil Konakçı, bu sefer de ünlü isimleri hedef aldı. Konakcı'nın hedefinde ise bu sefer Cem Yılmaz ve diğer sanatçılar vardı.

"BUNA ALKIŞ TUTANLARIN İMANI GİTTİ"

Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

"DİNDEN ÇIKMIŞLARDIR"

Konakçı; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın da söylediği şarkı nedeniyle eleştirerek "Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır" şeklinde konuştu.