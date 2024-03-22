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Cem Yılmaz, Genç Sevgilisiyle Tekirdağ'da El Ele Görüntülendi

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Habertürk'te yer alan habere göre, mutlu bir ilişkisi bulunan Cem Yılmaz, sevgilisinin memleketi Tekirdağ'a gitti. Çift Tekirdağ sokaklarında el ele gezerken görüntülendi.

Karahalil, sevgilisine sokak sokak memleketini gezdirirken objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz ve Necla Karahalil daha önce de Zafer Algöz'ün annesinin cenaze törenine birlikte katılmıştı.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Gösterileriyle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta gösterisini beklenmedik bir şekilde erken bitirmişti. Sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen komedyen "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" diyerek sevenlerini üzdü.

Cem Yılmaz genç sevgilisiyle el ele görüntülendi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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