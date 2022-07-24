Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bodrum'da kaza yaptı, lüks aracı servislik oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bodrum'da kaza yaptı, lüks aracı servislik oldu

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:

'Erşan Kuneri' dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından soluğu Bodrum'da alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, lüks aracıyla kaza yaptı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan Yılmaz'ın arabası servise gönderildi.

Bodrum'daki tatiline devam ediyor. Ünlü komedyen, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin aracında hasar oluştu. Şans eseri kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

YENİ DİZİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor. Yıllardır seti olmadığı zaman yaz tatillerini Bodrum'daki evinde geçiren komedyenin, yeni dizi çalışmalarına başladığı iddia ediliyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bodrum'da kaza yaptı! Aracı servislik oldu

Snob Magazin / Magazin

Erşan Kuneri Cem Yılmaz Bodrum Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title