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Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceğini duyunca sinirlendi

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Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizinde mahkeme, komedyenin aylık 10 nin dolar ödemesine devam etme kararı verdi. Duruma itiraz eden Yılmaz, "Cimriyim, çocuğumla ilgilenmiyorum" diyerek sitem etti.

2012 yılında nikah masasına oturarak 2013'te de boşanan Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi devam ediyor. Boşanırken oğlu için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye başlayan Yılmaz, kurun artmasıyla nafakanın düşürülmesi için dava açmıştı. Mahkeme, Yılmaz'ın ekonomik durumunu değerlendirerek 10 bin dolar ödemesine devam etme kararı verince komedyenden tepki gecikmedi.

10 BİN DOLAR ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Ünlü komedyen 2022 yılında eski eşine nafakanın düşürülmesi için dava açtı. Yağtu da Yılmaz'ın hamlesine çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek itiraz etti. Habertürk'te yer alan habere göre, Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, tarafından yerel mahkemenin "Cem Yılmaz her ay 70 bin lira ödeyecek" kararı bir kez daha incelendi. 10 bin doların Yılmaz'ın ekonomik durumunun üstünde olmadığına ve ödeme gücünün olduğuna kanaat getiren mahkeme, ücrette değişiklik yapmadı.

Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceğini duyunca sinirlendi

CEM YILMAZ SİTEM ETTİ

Kararın ardından aylık 322 bin TL nafaka ödemeye devam edecek olan Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Evet bütün haberler, yorumlar haklı. Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. Bu bilinen bir gerçek ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım.(dünyada bir ilk )" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceğini duyunca sinirlendi

Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceğini duyunca sinirlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Cem Yılmaz Ahu Yağtu Ünlüler Hukuk Magazin Haberler

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