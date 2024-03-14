Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
Ramazan'ın ilk günü sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Bilerek yaptığınız konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu yönelten muhabire adeta nispet yaparcasına bacak bacak üstüne atarak poz verdi.
Filmleri ve gösterileriyle Türkiye'de komedi dünyasının önemli isimlerinden Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü yaptığı küfürlü paylaşım nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
ADETA NİSPET YAPTI
Bugün Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülenen ünlü şovmen, içkili paylaşımını soran muhabirlere gülerek karşılık verdi. Bununla da yetinmeyen Cem Yılmaz, aracına bindikten sonra bacak bacak üstüne atarak adeta nispet yaptı.