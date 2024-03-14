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Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal

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Ramazan'ın ilk günü sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Bilerek yaptığınız konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu yönelten muhabire adeta nispet yaparcasına bacak bacak üstüne atarak poz verdi.

Filmleri ve gösterileriyle Türkiye'de komedi dünyasının önemli isimlerinden Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü yaptığı küfürlü paylaşım nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

ADETA NİSPET YAPTI

Bugün Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülenen ünlü şovmen, içkili paylaşımını soran muhabirlere gülerek karşılık verdi. Bununla da yetinmeyen Cem Yılmaz, aracına bindikten sonra bacak bacak üstüne atarak adeta nispet yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (12)

MÜCAHİT KELEŞ:

bu adam bu ulkenin milli guvenlik sorunu

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Kralçıplak:

Ülkenin sırtında kambur bunlar

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Yusuf GÜÇLÜ:

Herkez ettigini bulur merak etmesin

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Süleyman Çetin:

Yorum yazmaktan vazgeçtim onun sevyesine inmek zoruma gitti ...??????

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Zübeyir Kıvrak:

"EDEP ÇOK AĞIR BİR YÜKTÜR HER FANİ KALDIRAMAZ"... DEMİŞ MEVLÂNÂ... BUNLARIN KIBLESİ BELLİ...

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Habib Yıldız:

lüzumsuz birine lüzumlu gibi davranırsan, kendin lüzumsuz olursun ??

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Cem Bozkurt:

Ne gerek var karalama kampanyasına? Gündemmi lazım?

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Demir:

Türkiye'de çok içki içiliyor...Kumar desen moda...Onun için kimse kimseyi yargılamaya hakkı yok.

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SFs Karaca:

şu yorumlar ne komik herkes düşünmesin mümkünse ülkenin milli güvenlik sorunu nedir ya sanırsın adam ülke sırları sızdırıyor asdsadasd ne taktınız adam vallahi tasvip etmiyorum ama linçlenmeyi gerektirecek bişeyde yok adam sanki zorla takip ettiriyor kendini çıkarsın takip etmekten oldu bitti ülkede herşey 10/10 luk cem yılmazın ramazanda alkollü içki fotoğrafı atması gündem şaka gibi ülke boş işlerde number 1 bu ülke

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Blackened:

İnsanlara daima kibirle bakan toplumdan uzak biriydi ne performans bekliyor ki insanlar bundan? Toplumu güzel analiz ediyor diyenin de ağzına terlikle vururum, bizi bize mizah katarak anlatmak toplum insanı olmak değildir. Bu adami sanatçı veya topluma mal olmuş kişiler grubuna dahi almaya gerek yok, o yüzden çok takılmaya gerek yok, ramazanda içen binlerce, yuzbinlerce normal insandan farkı yok benim için...

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