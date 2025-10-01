Cem Tezel: Çıraklıktan Forever markasına, modada özgünlük ve vizyonla yol aldım

ÇIRAKLIKTAN FOREVER MARKASINA

Cem Tezel, meslek yolculuğuna babasının kendisini kumaşçının yanına çırak olarak vermesiyle başladığını anlattı. Desenleri bilgisayarda çizmeye başladığında küçük metrajlarla cesur tasarımlar ortaya koyduğunu söyleyen Tezel, ünlü markaların yaptığı desenleri taklit ederek deneyim kazandığını ifade etti. Ancak kötü patronlarının etkisiyle kendi yolunu çizdiğini ve Forever markasını kurma kararı aldığını dile getirdi.

BÜLENT ERSOY'UN DESTEĞİ VE TASARIM FELSEFESİ

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un işine olan aşkını fark ederek kendisine destek verdiğini belirten Tezel, bu süreçte motivasyonunun daha da arttığını söyledi. İşini değerli kılmak adına kimseye ürün hediye etmediğini vurgulayan tasarımcı, özgün çizgilerin müşterilerin gözünde fark yarattığını ifade etti. Her tasarımını yaşadığını, hayal ederek ve renkleri kurgulayarak ortaya çıkardığını dile getirdi.

MODAYA VE TARZA BAKIŞI

Cem Tezel, ipeğin enerjisinin benzersiz olduğunu, tasarımlarında bu hissi yansıtmanın ayrı bir değer taşıdığını söyledi. Moda anlayışının ise kişinin kendine yakışanı giymesi gerektiği üzerine kurulu olduğunu belirten Tezel, Forever markasının giyen kişiye şahsiyet kattığını ve vizyonunu yansıttığını ifade etti.