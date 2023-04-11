Cem Garipoğlu'nun cenazesini gördü mü? Baba Süreyya Karabulut, yaşananları anlattı

Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun cenazesiyle ilgili konuştu. O dönem tedavi gördüğü için Garipoğlu'nun cenazesini görmeye gidemediğini söyleyen Karabulut, "Avukatım ve hanımım fotoğrafını görmüş, cesedini görmemişler. Keşke o zaman görebilseydim. Benim en büyük pişmanlığım" dedi.

3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından acımasızca öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Cem Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili konuşan baba, en büyük pişmanlığını da açıkladı.

"HANIMIM RESMİNİ GÖRMÜŞ, CESEDİNİ GÖRMEMİŞLER"

Karabulut, "Cem Garipoğlu'nun cezaevinde poşetle intihar ettiğine inanıyor musun?" sorusu "Boğdu mu boğuldu mu onu bilemem. Otopsi istedik. Mezarı açılsaydı kafam daha rahat olacaktı. Celladın (Cem Garipoğlu) cenazesinde avukatımız sadece çekilen resmi görüyor. Hanımım da resmi görüyor, cesedini görmemişler. Görmek istediler mi bilemiyorum" dedi.

"TEDAVİ GÖRDÜĞÜM İÇİN CESEDİ GÖRMEYE GİDEMEDİM"

Karabulut, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Zamanında cesedi görme hakkınız varken bunu istemeyip yıllar sonra neden istediniz?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir pişmanlık. Keşke o zaman ben görseydim. Ben o dönem tedavideydim. Bu durum ben de pişmanlık olarak kaldı. Avukatımın benim üzerimde çok emeği var. Beni doktora götürdü, evimin kirasını ödedi. Bana her konuda yardım etti. Benim avukatım (Rezan Epözdemir) çok başarılı biri. Ben aciz değilim ona direkt teslim olmadım. Geçen sene mezarın açılması içi başvurduk ama savcılık takipsizlik kararı verdi. Üst mahkeme de takipsizlik kararı verdi. Şimdi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazdık, cevabı bekliyoruz."

"MEZARIN İÇİNDEKİ CEM GARİPOĞLU'YSA İÇİM RAHATLAYACAK"

"Beni her gören 'Cem Garipoğlu ölmedi' diyor. Benim böyle bir yasal hakkım varsa mezar açılsın. Çok büyütülecek bir şey yok. Mezarın içindeki Cem Gariopğlu'ysa içim rahatlayacak. Ruhu cehenneme gitsin diyeceğim. Garipoğlu Ailesi'yle yüz yüze gelmedik. Ben onlarla niye yüz yüze geleyim ki? Aileye 1 milyon 200 bin TL'lik tazminat davası açmıştık, 15 yıl sonra icra yoluyla alabildik."