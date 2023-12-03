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Cem Davran'dan Altın Kelebek'e damga vuran konuşma: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz

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49. Altın Kelebek Ödülleri'ne gecenin sunucusu Cem Davran'ın Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı konuşma damga vurdu. "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyet'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Onu saygı ve minnetle anıyoruz." diyen Cem Davran uzun süre alkışlandı.

49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan programın sunucusu Cem Davran, "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyet'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Onu saygı ve minnetle anıyoruz." dedi. Davran uzun süre alkışlandı.

CEM DAVRAN'DAN ALTIN KELEBEK'E DAMGA VURAN KONUŞMA

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulurken, geceye programın sunucusu Cem Davran'ın yaptığı konuşma damga vurdu. Cumhuriyet'in 100. yılı için konuşma yapan Davran'ın sözleri sık sık alkışlarla kesildi.

Cem Davran'dan Altın Kelebek'e damga vuran konuşma: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz

"CUMHURİYET'İ ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA BORÇLUYUZ"

Davran, "Es geçenler var, onlara üzülüyorum ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyet'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Onu saygı ve minnetle anıyoruz. Bu cumhuriyetimizi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e onun silah arkadaşlarına borçluyuz. Saygıyla minnetle anıyoru7z. Bayanlar baylar bu cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

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