Cem Belevi Bodrum'da Sahne Aldı

Söz yazarı, besteci ve oyuncu Cem Belevi, Bodrum Miya Beach sahnesinde hem eğlendi hem eğlendirdi. Belevi, kendi şarkıları ve arabesk yorumlarıyla seyircisinden tam not aldı.

Söz yazarı, besteci ve oyuncu Cem Belevi, Bodrum Miya Beach sahnesinde geçtiğimiz gün hem eğlendi hem eğlendirdi.

Bir klasik olan şarkısı 'Alışamıyorum' ile konserin açılışını yapan Cem Belevi, kendi şarkılarının yanı sıra arabesk yorumları ile de seyircisinden tam not aldı. Geçen hafta yayınladığı 'Üzümlü Kekim' teklisi ile yazı karşılayan Belevi, sıcağa rağmen mekanı dolduran tatilciler eğlenceli bir akşam üstü yaşatırken, Bodrum Yalıkavak'ın popüler mekanı Miya Beach'te 2 saat sahne kaldı. "Siz eğlenince ben daha çok eğleniyorum" diyen ünlü sanatçı renkli tarzıyla da dikkat çekti. - MUĞLA