Celil Nalçakan'ın duygusal anları

Celil Nalçakan'ın sahnede okuduğu şiir ve seslendirdiği türküyle duygusal anlar yaşandı. Ahu Yağtu ve Somer Sivrioğlu da izleyiciler arasındaydı.

"Şimdi sahneye bir ahbabımızı davet edeceğim. Daha önce de burada birlikte sahneye çıkmıştık. Bizim ahalimizin abisidir. O çok sevdiği için bugün beyaz giydim.

Bu sahnede ben var olduğum sürece, ona gidecektir alkışlarımız" dedi ve Metin Uca'nın okuduğu bir şiiri kendisini izlemeye gelenlere dinletti.

Ardından da "Yiğidim Aslanım" türküsünü seslendirdi, gözyaşları sel oldu, davetliler ve Celil Nalçakan gözyaşlarını tutamadı.

Ahu Yağtu ve şef Somer Sivrioğlu da Nalçakan'ı izlemeye gelenler arasındaydı.

Somer Şef, sahneye oturarak Nalçakan'la eğlendi.