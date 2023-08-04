Celil Nalçakan, 'Atatürk' dizisinin yayınlanmama kararına sert tepki gösterdi

Nalçakan, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oyuncunun bu açıklaması, hem hayranlarını hem de medya dünyasını şaşırttı.

Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada "Atatürk" dizisinin yapım sürecinin büyük bir özveriyle gerçekleştiğini ve bu projede emeği geçen herkesin gurur duyduğunu ifade etti. Ancak dizinin yayınlanmama kararı alındığında, yaşanan hayal kırıklığının yanı sıra kararın sebebini de sorgulamadan edemedi.

Nalçakan, açıklamasında "Atatürk" dizisinin yayınlanmama kararının arkasında ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı olduğu iddiasına da net bir şekilde değindi. Bu iddianın gerçek olup olmadığını zamanla daha net göreceğimizi belirtti. Ancak böylesine anlamlı ve tarihi bir projenin politik baskılara kurban gitmesinin, sanatın özgürlüğünü zedeleme riskini taşıdığını vurguladı.

Nalçakan'ın bu sert tepkisi, hem projenin hayranları hem de kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medya platformlarından ve haber sitelerinden hızla yayılan bu açıklama, diziye duyulan merakı daha da artırdı.

Sonuç olarak, Celil Nalçakan'ın "Atatürk" dizisinin yayınlanmama kararına karşı sert tepkisi, dizinin geleceği ve Türk televizyonculuğunun bağımsızlığı üzerine düşündürücü bir tartışmanın fitilini ateşledi. Oyuncunun bu konudaki açıklamaları, yakın gelecekte nasıl bir gelişme yaşanacağını ve dizinin akıbetini merakla beklememize neden oldu.