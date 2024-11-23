Çelik'ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik Erişçi, 13 Kasım'da Galata Kulesi'nin önünde 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' şarkısını akustik versiyonla söylemiş ve bir klip yayınlamıştı.Klibi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Çelik'in performansından çok görüntüsü konuşuldu. Baştan aşağı deri bir kıyafet giyen ünlü şarkıcının vücut hatları sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri Çelik'e 'Abi bilyeler ışık saçıyordu' şeklinde yorumlarda bulundu.





'ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR'

Çelik bu yorumlara kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı takipçilerine esprili bir dille yanıt verdi.

İşte Çelik'in o açıklaması;

'Neredeyse 1 milyon izlenmiş. İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse aslan yattığı yerden belli olur'