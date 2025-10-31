Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında bonesiyle görünen 33 yaşındaki rapçi, takipçilerine "İki aydır saçımı yıkamadım" derken, ardından sözlerine "Aslında yalan söylüyorum, belki üç aydır… Bilmiyorum," ifadeleriyle devam etti. Cardi B, esprili bir dille "Muhtemelen kafamda hamam böceği yumurtası, sivrisinek yumurtası ne varsa vardır" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

"SAÇIMI YARIN YIKAYIP ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖRECEĞİM"

Ünlü rapçi, saç bakımıyla ilgili planlarını da takipçileriyle paylaştı. "Kafa derime yağ süreceğim çünkü yarın kendi saçımla ilgileneceğim. Önce yıkayacağım, sonra ördüreceğim," dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Cardi B'nin açıklamaları kısa sürede X (eski Twitter) platformunda gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Gerçekten midem bulandı" ve "Kokusu nasıl olur acaba?" yorumlarıyla tepki gösterirken, bazıları ise rapçinin kendisiyle dalga geçtiğini savundu. Bir kullanıcı, "Her şeye inanıp ciddiye alıyorsunuz," diyerek mizah yönüne dikkat çekti.

ÜNLÜLERİN TARTIŞMALI HİJYEN İTİRAFLARI

Cardi B, benzer açıklamalarda bulunan tek ünlü değil. 2022'de James Corden, "Sabun kullanıyorum ama saçımı sadece iki ayda bir yıkıyorum, bu gerçek," sözleriyle dikkat çekmişti. Görünüşe göre ünlü isimlerin alışılmışın dışındaki temizlik rutinleri, sosyal medyada uzun süre daha konuşulacak gibi görünüyor.