Haberler

Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü rapçi Cardi B, sosyal medyada yaptığı açıklamayla şaşkınlık yarattı. Canlı yayında aylarca saçını yıkamadığını itiraf eden sanatçı, "Muhtemelen kafamda hamam böceği yumurtası, sivrisinek yumurtası ne varsa vardır" sözleriyle gündeme oturdu. Cardi B'nin bu esprili itirafı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Cardi B, canlı yayında iki veya üç aydır saçını yıkamadığını söyledi.
  • Cardi B, saçını yıkayıp ördüreceğini belirtti.
  • Cardi B'nin açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında bonesiyle görünen 33 yaşındaki rapçi, takipçilerine "İki aydır saçımı yıkamadım" derken, ardından sözlerine "Aslında yalan söylüyorum, belki üç aydır… Bilmiyorum," ifadeleriyle devam etti. Cardi B, esprili bir dille "Muhtemelen kafamda hamam böceği yumurtası, sivrisinek yumurtası ne varsa vardır" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

"SAÇIMI YARIN YIKAYIP ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖRECEĞİM"

Ünlü rapçi, saç bakımıyla ilgili planlarını da takipçileriyle paylaştı. "Kafa derime yağ süreceğim çünkü yarın kendi saçımla ilgileneceğim. Önce yıkayacağım, sonra ördüreceğim," dedi.

Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Cardi B'nin açıklamaları kısa sürede X (eski Twitter) platformunda gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Gerçekten midem bulandı" ve "Kokusu nasıl olur acaba?" yorumlarıyla tepki gösterirken, bazıları ise rapçinin kendisiyle dalga geçtiğini savundu. Bir kullanıcı, "Her şeye inanıp ciddiye alıyorsunuz," diyerek mizah yönüne dikkat çekti.

ÜNLÜLERİN TARTIŞMALI HİJYEN İTİRAFLARI

Cardi B, benzer açıklamalarda bulunan tek ünlü değil. 2022'de James Corden, "Sabun kullanıyorum ama saçımı sadece iki ayda bir yıkıyorum, bu gerçek," sözleriyle dikkat çekmişti. Görünüşe göre ünlü isimlerin alışılmışın dışındaki temizlik rutinleri, sosyal medyada uzun süre daha konuşulacak gibi görünüyor.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.