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Cara Delevingne'dan olay yaratacak belgesel! Herkesin önünde kendini tatmin etmesi istendi

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü İngiliz model Cara Delevingne'ın rol aldığı belgeselin fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Cara'nın katıldığı seminerde kendini tatmin etmeye başlaması istendi.

BBC'de yayınlanacak olan belgeselde yer alan ünlü model Cara Delevingne programda cinsel hayatı ve tercihleri hakkında konuşacak.

FARKLI İNSANLARLA CİNSELLİK HAKKINDA KONUŞTU

Bu kış yayınlanacak olan belgeselde Cara, bir grup farklı kültürden gelen insanlara katılıp cinsellik hakkında konuştu. Fragmanda Cara'nın, erkekler ile ilişki yaşamayı seviyorum fakat kadınları da seviyorum dediği duyulabiliyor. Cara, şöyle devam ediyor; "Kendi hayatımda kesinlikle çok fazla içselleştirilmiş homofobi ve utanç yaşadım"

Cara Delevingne'dan olay yaratacak belgesel! Herkesin önünde kendini tatmin etmesi istendi

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE GİDİYOR

Fragmanda ünlü modelin Los Angeles, Tokyo , Berlin ve Londra gibi dünyanın farklı şehirlerine gidip ilişki hakkında bilgiler elde etmek için farklı tercihleri olan insanlarla görüşecek.

Cara Delevingne'dan olay yaratacak belgesel! Herkesin önünde kendini tatmin etmesi istendi

Cara Delevingne'dan olay yaratacak belgesel! Herkesin önünde kendini tatmin etmesi istendi

Cara Delevingne'dan olay yaratacak belgesel! Herkesin önünde kendini tatmin etmesi istendi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Cara Delevingne Bbc Magazin Haberler

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