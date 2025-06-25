Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Madrid'de aşka geldi

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Madrid'de aşka geldi
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Gönülçelen dizisinde tanışıp 2020'de evlenen Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, bu kez İspanya'nın başkenti Madrid'den yaptıkları romantik paylaşımla gündeme geldi. Şehrin tarihi sokaklarında öpüştükleri anı sosyal medyada paylaşan çift, samimi halleriyle takipçilerinden beğeni topladı.

2010 yılında Gönülçelen dizisinin setinde tanışan oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aralarındaki 16 yaş farkı bir dönem magazin gündeminde sıkça konuşulsa da çift, uyumlu birliktelikleri ve sağlam ilişkileriyle tüm yorumlara kulaklarını tıkamayı başardı.

31 Ocak 2025'te dünyaya gelen oğulları Atlas ile ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, aile hayatlarının yanı sıra romantik paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medyada aşklarını çekinmeden paylaşan Bayat ve Elçin, bu kez İspanya'nın başkenti Madrid'den yaptıkları paylaşımla gündeme geldi.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın Madrid'de aşka geldi

Şehrin tarihi sokaklarında öpüştükleri anı ortak bir gönderiyle takipçilerine sunan çift, doğal halleri ve samimi tavırlarıyla beğeni topladı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken, takipçileri çifte "maşallah" yorumlarıyla sevgi gösterdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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