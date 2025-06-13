Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
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Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 'Hadi Anlat' programında eğlenceli anlar yaşadı. Cesur sahneleriyle gündeme gelen Elçin, "Artık giyinik rol gelmiyor" derken, eşi Bayat ise o sahneleri yayında fark ettiğini söyledi.

'Hadi Anlat' programına konuk olan oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, samimi açıklamalarda bulundu. Elçin, son projelerinde dikkat çeken cesur sahneleriyle ilgili konuşurken esprili ifadeleriyle stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

"ÇIPLAK SAHNE VARSA ÖNCE BENİ ARIYORLAR"

Oyuncu Cansel Elçin, katıldığı programda cesur sahneleri hakkında esprili açıklamalarda bulundu. "Çıplak sahne varsa, önce beni arıyorlar. Herkes reddedince bana kalıyor. Artık giyinik oynayamıyorum, kaşem de yüz kat arttı," sözleriyle dikkat çeken Elçin, setlerdeki yeni dinamiği anlattı.

Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Eşi Zeynep Tuğçe Bayat ise bu konuda, "O Fransız olduğu için bu konularda daha rahat," ifadelerini kullandı. Bayat, eşinin bazı sahnelerinden çekim sırasında değil, yayın sırasında haberdar olduğunu da söyledi.

Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Cansel Elçin, bu durumu "Eşim izledi, birden 'Bu ne!' dedi. Çıplak sahnem vardı, haberi yoktu," sözleriyle aktardı. Ünlü çiftin doğal tavırları ve esprili diyalogları izleyicilerden beğeni topladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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