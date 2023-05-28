Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, oy kullanmaya gittiği okulda alkışlarla karşılandı

Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen 6'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Dün ödülünü alan Dizdar, bugün Türkiye'ye döndü.

"HIZLICA OYUMU KULLANACAĞIM"

Havalimanında konuşan oyuncu, "Nuri Bilge Ceylan zaten çok büyük bir yönetmen. O her zaman Dünya'da da çok önemli bir yönetmen. Çok önemli oyuncular vardı orada yarıştığım. Çünkü, çok çok iyi oyuncular vardı. O yüzden tek bir duygu değil, birkaç duyguyu yaşadığım için çok şaşırdım. Ama sonra kendime geldim. Çok önemli oyuncular vardı. Hepsi filmi çok beğendi. Nuri Bilge Ceylan'ı zaten çok iyi tanıyorlar. Çok iyi yorumlar aldım. Yoldan geldim çok yorgunum o yüzden odaklanamıyorum. Şu an oyumu kullanmaya gidiyorum. Şimdi hemen hızlıca oyumu kullanacağım" diye konuştu.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Ülkeye ayak basar basmaz oy kullanmaya giden Merve Dizdar, büyük bir ilgiyle karşılandı. Okula girdiği anda alkışlarla karşılanan Dizdar'a çiçek verildi. Alkışlar karşısında duygusal anlar yaşayan başarılı oyuncu, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.