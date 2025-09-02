Canlı yayında bayılan Burcu Binici'nin fenalaşma nedeni belli oldu

Haberler

Güncelleme:
Burcu Binici, katıldığı canlı yayında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Bir anda dengesini kaybedip yere yığılan oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu stüdyoda panik yarattı. 39 yaşındaki sanatçı, doğuştan kalp ritim bozukluğu nedeniyle rahatsızlandığını açıklayarak durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ekranların sevilen oyuncusu Burcu Binici, hem rol aldığı projeler hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncu, bu kez sevenlerini endişelendiren bir olayla konuşuldu.

Binici, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında yaşadığı sağlık problemiyle herkesi korkuttu. "Doktor Bana Bir Çare" adlı tiyatro oyununu anlattığı sırada fenalaşan oyuncu, sandalyede dengesini kaybederek yere yığıldı. Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, o anlarda büyük şaşkınlık yaşarken yayına ara verildi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan 39 yaşındaki oyuncu, doğuştan kalp ritim bozukluğu olduğunu belirtti. Binici, "Herkese merhaba,

Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoğuz:

bende çok merak etmiştim....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Yanıtla
