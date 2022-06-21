Canlandıracağı Karakter Belli Oldu! Sevenlerini Şaşırttı

Bu sezon "Seni Gidi Beni' isimli tiyatro oyunundaki performansıyla sezon boyunca seyirciye keyifli dakikalar yaşatan Arzu Yanardağ, yaz sezonunda iddialı iki yapımla kamera karşısına geçti. Manavgat'ta çekimleri tamamlanan "Öldüm Bittim" ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çekimleri devam eden "Hükümet Bey" filmlerinde başrollerde yer aldı.

Yanardağ"Öldüm Bittim" filminde hem yazdım hem oynadım. Benim için heyecan verici bir deneyimdi. Ters köşe bir karakteri canlandırdım" dedi.

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