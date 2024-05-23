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Can Yaman'dan 1 milyon euroluk teklife ret! "Asla kabul etmem"

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Ünlü oyuncu Can Yaman yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle sık sık gündeme gelmekte. Bu seferde Can Yamanla tanışmak isteyen Dubaili bir aile Yaman'a 1 milyon euro teklif etti. Can yaman ise bu teklifi "Asla Kabul etmem" diyerek reddetti. Daha önce de sosyal medyada bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla gündeme gelen Yaman, "Benim gibi uluslararası bir aktör düşük maaşlı diziler yapmaz" demişti.

Can Yaman'ın 1 milyon euroluk bir teklifi elinin tersiyle geri ittiği ortaya çıktı. Olayın detayı oldukça ilginç,Yaman yine söyledikleriyle dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

RAHATSIZ EDİLMEK İSTEMEDİ

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan ve özellikle İtalya'da büyük bir üne kavuşan Can Yaman, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Yaman son olarak ilginç bir olayla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hayranı olan Dubai'li bir aile Can Yaman ile yemek yemek için 1 milyon euro teklif etti. Ancak Can yaman teklifi, "Asla kabul etmem" diyerek reddettiği ve rahatsız edilmek istemediği ileri sürüldü.

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ CEVAPLA GÜNDEM OLMUŞTU

Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman. sosyal medyada takipçisine verdiği cevapla gündem olmuştu. Takipçisi, " Yeni dizinle meşhur olursan, seni Yıldızlarla Dans'a çağırırlar" dedi.

Yaman bunun üzerine, "Zaten davet ediyorlar. Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" cevabını vermesiyle gündem olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Can Yaman Dubai Dizi Aile Magazin Haberler

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