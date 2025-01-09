Cahit Berkay'dan Türkan Şoray itirafı: Platonik aşıktım

Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya ve Dila Hanım gibi filmlerin müziklerini yapan Cahit Berkay, "Empati" programına konuk oldu.

Cahit Berkay, Taylan'ın "2022'de Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziği nasıl yaptığını soranlara sahneden bir cevap verdin, yanında Türkan Şoray da vardı. 'Aşıktım' dedin. Türkan Şoray dışında platonik aşk yaşadığın başka birileri oldu mu?" sorusuna "Oldu tabii yalan söyleyecek değilim. İsim vermem yaşıyorlar çünkü" yanıtını verdi.

"ÜSTESİNDEN GELEMEZSEM DİYE ÜRPERDİM"

Taylan'ın "Türkan Hanım'a hepimiz aşığız. Türkan Hanım'a hala aşık mısın?" sözleri üzerine Berkay, şu ifadeleri kullandı:

"Platonikti. O işi aldığım zaman ürperdim, üstesinden gelemezsem diye…"

"SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'I UYDURDUM"

Cahit Berkay, ayrıca "Bana 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı nasıl yaptın?' diye soruyorlar. Ben de uydurdum diyorum. Estağfurullah diyorlar. Türkçe de uydurmak, birbirine uyan notaları yan yana getirmek belli bir ritim içinde akıtmak. Uydurmak deyince yalan söylemek gelmesin akla" dedi.