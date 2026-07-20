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Çağla Şıkel’den eğlenceli tatil pozları: İngiltere'de 'Avatar' oldu

Çağla Şıkel’den eğlenceli tatil pozları: İngiltere'de 'Avatar' oldu Haber Videosunu İzle
Çağla Şıkel’den eğlenceli tatil pozları: İngiltere'de 'Avatar' oldu
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Ünlü model Çağla Şıkel, İngiltere'de gittiği tema parkta baştan aşağı 'Avatar' konseptine büründü. Mavi kıyafeti ve tacıyla dikkat çeken Şıkel, beline taktırdığı kuyrukla verdiği pozu “Tam oldum bak şimdi” notuyla paylaştı.

Hem sunucu hem model olan Çağla Şıkel, İngiltere'de gittiği tema parkta eğlenceli ve samimi anlar yaşadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı renkli karelerle dikkat çeken Şıkel'in, dünyaca ünlü sinema filmi "Avatar" konseptli eğlencesi büyük ilgi gördü.

Tema parktaki fantastik dünyada konsepti tam anlamıyla yaşamak isteyen Çağla Şıkel, ilk olarak kafasına taktığı Avatar tacı ve mavi kıyafetiyle resim attı. Mekanda mavi makarna yediği anları da paylaşmayı es geçmeyen ünlü model, eğlenceyi bir adım daha ileri taşıdı. Kostümünü tamamlamak adına bir de Avatar kuyruğu takan Şıkel, o anları sosyal medya hikayesinde “Tam oldum bak şimdi” notuyla yayınladı.

OĞULLARIYLA EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ

Tema parktaki diğer anlarını da paylaşmayı ihmal etmeyen güzel model, oğullarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Parktaki farklı alanları gezen ve aktivitelerin tadını çıkaran Şıkel, çocuklarıyla birlikte eğlence dolu bir gün geçirdi.

Kaynak: Haberler.com
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