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Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, günlük yaşantısından paylaştığı fotoğraflarına bir yenisini ekledi. Çağla Şıkel'ın kahvaltıda yediklerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü manken Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltı tabağı, takipçilerini şaşırttı.

GÜZEL MANKENDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sık sık sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair fotoğraflar paylaşan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir kez daha şaşırttı. Güzel model, bu sefer kahvaltıda yediklerinin fotoğrafını paylaştı.

Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN KAHVALTISI

Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçların olduğu görüldü. Şıkel'in formunu nasıl koruduğu anlaşıldı.

Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

rızık mal varlıgı degildir ALLAH ın nasip ettiklerini yersiniz dünya kadar paranız vardır ama10 tane kuruyemiş yersin :)

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Haber YorumlarıJumanji:

Sıradaki haber: .ıçtıklarında..

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

O yüzden hala taş gibi.

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Haber Yorumlarıhrbkq5khf4:

bunelan. gora fiilmindeki yemek gibi

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

bu tabakta kilerle nasıl doyuyor acaba sadece sabah yiyordur aslında çağla hanımın ihtiyacı yok zayıflamaya ama formunu koruyor

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Haber YorumlarıHikmet Tan :

Yani şimdi mübarek ramazan ayında çıplaklık paylaştım haber oldu bitti

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

biraz açmadan olmuyor biraz göstermeden olmuyor biraz koklatmadan olmuyor

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

masada baska tabaklarda vardir yaaa :)))

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