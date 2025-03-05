Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Ünlü manken Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltı tabağı, takipçilerini şaşırttı.

GÜZEL MANKENDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sık sık sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair fotoğraflar paylaşan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir kez daha şaşırttı. Güzel model, bu sefer kahvaltıda yediklerinin fotoğrafını paylaştı.

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN KAHVALTISI

Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçların olduğu görüldü. Şıkel'in formunu nasıl koruduğu anlaşıldı.