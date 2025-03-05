Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, günlük yaşantısından paylaştığı fotoğraflarına bir yenisini ekledi. Çağla Şıkel'ın kahvaltıda yediklerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü manken Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltı tabağı, takipçilerini şaşırttı.
GÜZEL MANKENDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Sık sık sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair fotoğraflar paylaşan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir kez daha şaşırttı. Güzel model, bu sefer kahvaltıda yediklerinin fotoğrafını paylaştı.
İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN KAHVALTISI
Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçların olduğu görüldü. Şıkel'in formunu nasıl koruduğu anlaşıldı.