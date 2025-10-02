Haberler

Çağla Şikel'in kahvaltı tabağı olay oldu
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyada paylaştığı kahvaltı tabağı olay oldu. Kajular, cevizler ve egzotik meyvelerle dolu minimal porsiyon sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağı, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

ŞIKEL'İN KAHVALTI TABGAĞI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Şıkel'in genellikle fit yaşam tarzına uygun olarak hazırladığı minimal porsiyonlu tabakta kajular, cevizler gibi çeşitli kuruyemişler ve egzotik meyveler yer aldı. Bu sade ve kısıtlı içeriğin yer aldığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını beslenme alışkanlıkları üzerine ikiye böldü.

Tabağın içeriğindeki minimal porsiyonlar ve kuruyemiş ağırlığı nedeniyle kullanıcılar iki farklı görüş bildirdi. Bir kesim, bu tabağın sağlıklı ve diyet odaklı bir beslenme tarzını yansıttığını savunarak Şıkel'e destek olurken; diğer bir kesim ise tabağın yetersiz olduğunu ve sabah kahvaltısı için doyuruculuktan uzak olduğunu belirterek eleştirdi.

"BU MU KAHVALTI TABAĞI?"

Paylaşım, sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olmaya devam etti. Kimileri "fit kalmanın sırrı bu tabakta" derken, kimileri "bu mu kahvaltı?" yorumları yaptı.

500
