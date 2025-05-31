Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

46 yaşındaki model ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı programda geçmişte sözel şiddete sıkça maruz kaldığını belirterek, bazen en yakın arkadaşların bile insanı incitebildiğini, bu yüzden sınırlar çizmenin ve farkındalık geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sevilen model ve sunucularından Çağla Şıkel, kariyeri boyunca yaşadığı zorlukları ve sahne arkasında gizli kalan yönlerini açıklamaya devam ediyor. 46 yaşındaki Şıkel, katıldığı bir televizyon programında hem moda dünyasındaki ilk günlerine dair anılarını paylaştı hem de geçmişte maruz kaldığı şiddetle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

İLK GELİNLİK, İLK HEYECAN

Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın sunumuyla ekrana gelen "Şimdi Konuşmak Moda" programının bu haftaki konuğu olan Şıkel, modelliğe adım attığı ilk yıllara dair çarpıcı detaylar verdi. Türkiye'nin önde gelen modacılarından Yıldırım Mayruk'un gelinlik giydirdiği ilk manken olduğunu söyleyen başarılı model, podyuma çıktığı ilk anı hâlâ aynı heyecanla hatırladığını belirtti. Şıkel, "O an gözlerim kamaşmıştı. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bugün bile o duyguyu içimde taşıyorum" dedi.

"SÖZEL ŞİDDETE ÇOK MARUZ KALDIM"

Programın ilerleyen dakikalarında ise konu, modellik dünyasında yaşanan psikolojik baskılara geldiğinde, Çağla Şıkel içten açıklamalarda bulundu. Geçmişte çok fazla şiddet gördüğünü söyleyen ünlü model, bu şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözel anlamda da derin izler bıraktığını belirtti, "Sözel olarak çok şiddete uğradım. Bazen bunu size en yakın arkadaşınız bile yapabiliyor. Kendimi sorguladığım çok zaman oldu; 'Acaba gerçekten kötü biri miyim?' diye düşündüğüm anlar yaşadım. Ama artık şunu çok iyi biliyorum: İnsan, kendine sınırlar çizebilirse daha az inciniyor."

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm

Şıkel, zamanla bu tür deneyimlerin etkisini yitirdiğini de vurguladı. Artık yaşadığı olayları "şiddet" olarak tanımlamadığını söyleyen ünlü isim, "Çünkü artık incinmiyorum" diyerek duygusal dayanıklılığının arttığını ifade etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYesil:

incinmissin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından bir ayrılık daha yolda

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından sürpriz bir ayrılık daha
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Türk takımlarının UEFA'dan aldığı ödemeler açıklandı! İşte zirvede olan takım

Türk takımlarının UEFA'dan aldığı para açıklandı! İşte zirvedeki takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.