Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Türkiye'nin sevilen model ve sunucularından Çağla Şıkel, kariyeri boyunca yaşadığı zorlukları ve sahne arkasında gizli kalan yönlerini açıklamaya devam ediyor. 46 yaşındaki Şıkel, katıldığı bir televizyon programında hem moda dünyasındaki ilk günlerine dair anılarını paylaştı hem de geçmişte maruz kaldığı şiddetle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

İLK GELİNLİK, İLK HEYECAN

Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın sunumuyla ekrana gelen "Şimdi Konuşmak Moda" programının bu haftaki konuğu olan Şıkel, modelliğe adım attığı ilk yıllara dair çarpıcı detaylar verdi. Türkiye'nin önde gelen modacılarından Yıldırım Mayruk'un gelinlik giydirdiği ilk manken olduğunu söyleyen başarılı model, podyuma çıktığı ilk anı hâlâ aynı heyecanla hatırladığını belirtti. Şıkel, "O an gözlerim kamaşmıştı. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bugün bile o duyguyu içimde taşıyorum" dedi.

"SÖZEL ŞİDDETE ÇOK MARUZ KALDIM"

Programın ilerleyen dakikalarında ise konu, modellik dünyasında yaşanan psikolojik baskılara geldiğinde, Çağla Şıkel içten açıklamalarda bulundu. Geçmişte çok fazla şiddet gördüğünü söyleyen ünlü model, bu şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözel anlamda da derin izler bıraktığını belirtti, "Sözel olarak çok şiddete uğradım. Bazen bunu size en yakın arkadaşınız bile yapabiliyor. Kendimi sorguladığım çok zaman oldu; 'Acaba gerçekten kötü biri miyim?' diye düşündüğüm anlar yaşadım. Ama artık şunu çok iyi biliyorum: İnsan, kendine sınırlar çizebilirse daha az inciniyor."

Şıkel, zamanla bu tür deneyimlerin etkisini yitirdiğini de vurguladı. Artık yaşadığı olayları "şiddet" olarak tanımlamadığını söyleyen ünlü isim, "Çünkü artık incinmiyorum" diyerek duygusal dayanıklılığının arttığını ifade etti.