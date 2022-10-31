Çağatay Ulusoy, yeni dizisinde jigolo rolünü oynayacak

Terzi dizisinin çekimlerini tamamlayan Çağatay Ulusoy, yeni projesi Centilmen için anlaşma yaptı. Yakışıklı oyuncu dizide bir jigoloyu oynayacak.

Bir süredir dijitalde yayınlanan projelerde yer alan Çağatay Ulusoy, merakla beklenen Terzi dizisinin çekimlerini tamamladı. Çekimlerin ardından vakit kaybetmeyen oyuncu, "Centilmen" dizisi için imzaları attı.

JİGOLOYU OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni dizisi Centilmen'nin çekimleri için hazırlıklara başlayan Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok başka bir rolle çıkacak. Daha önce farklı roller canlandırarak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, dizide bir jigoloya hayat verecek. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek.

Jigolo, para karşılığı kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan erkeklere denir.