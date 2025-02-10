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Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi

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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Mustafa Mert Koç ile trafikte 'Kayıp' şarkısını söyledi. Şarkıyı söylerken çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan ikili, büyük beğeni topladı.

Mustafa Mert Koç, yeni albümünden "Kayıp" şarkısını yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy ile trafikte söyledi. Şarkı söylerken çektikleri videoyupaylaşan ikili kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ÇAĞATAY ULUSOY TRAFİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Mustafa Mert Koç'un 'Kayıp' şarkısını trafikte yakın arkadaşı ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy söyledi. Ulusoy ile şarkı söylediği bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Koç, videoya "Onun favorisi kayıp" notunu düştü.

Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi

Bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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