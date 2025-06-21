Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
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"Eşref Rüya" dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Bulgaristan vatandaşlığı aldı. Ünlü oyuncunun çifte vatandaş olduğu, işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle ortaya çıktı.

"Kanal D" ekranlarında yayınlanan ve sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Eşref Rüya" dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizinin sezon finalinin ardından sürpriz bir adım attı. Başarılı oyuncu, Bulgaristan'a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulundu.

Vatandaşlık işlemleri sırasında çekilen bir fotoğraf, gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Evrak işlemleriyle ilgilenen bir görevli, Çağatay Ulusoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve bu kareyi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan kare, oyuncunun yeni kimliğiyle ilgili söylentileri doğruladı.

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı

İstanbul doğumlu olan Çağatay Ulusoy'un anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor. Oyuncunun vatandaşlık işlemlerini bu kökene dayalı olarak tamamladığı öğrenildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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