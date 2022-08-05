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Kavgaya karışan Arda Kural, güvenlik görevlisine yumruk attı

Büyükçekmece sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisine yumruk attı. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Kural, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı da öğrenildi.

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Uzun yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz aylarda setlere geri dönen Arda Kural, eğlenmek için gittiği mekanda henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE YUMRUK ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yıldız'ın, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi. İfadesi alınan Kural, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan sözlü tartışma anları, Arda Kural'ın olay yerinden ayrılışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KARDEŞİNİ DARBEDİP, ANNESİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Arda Kural'ın geçtiğimiz günde ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi. Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

Kavgaya karışan Arda Kural, güvenlik görevlisine yumruk attı

Kavgaya karışan Arda Kural, güvenlik görevlisine yumruk attı

Demirören Haber Ajansı / Magazin

Gökhan Yıldız Büyükçekmece Arda Kural Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet ATLI:

Adam raporlu Şizofreni hastası zaten.Çok daha uç hareketlerde bekleyebiliriz.

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